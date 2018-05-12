المحكمة العليا ستقرر قريبا : هل يعتبر وقت السفر جزءا من وقت العمل؟

سيكون للقرار عواقب مالية كبيرة على مئات الآلاف من العمال في النرويج

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

تنظر المحكة العليا النرويجية الآن في قضية إمكانية اعتبار أوقات السفر إلى العمل ضمن وقت العمل نفسه .

على سبيل المثال، إذا طلب منك مديرك السفر إلى ليليهامر للعمل يوم غد، فهذا يعني أنه عليك السفر من أوسلو إلى ليليهامر ليلا لتكون جاهزا للعمل في ليليهامر صباحا . هل سيكون من حقك الحصول على مدفوعات الساعات الإضافية في راتبك بسبب هذه الرحلة؟

و قامت المحكمة العليا بالعمل على القضية يومي 2 و 3 مايو و من المتوقع إعلان الحكم في القضية قبل عطلة الصيف .

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