Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
(NTB scanpix)

المحكمة العليا ستقرر قريبا : هل يعتبر وقت السفر جزءا من وقت العمل؟

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

سيكون للقرار عواقب مالية كبيرة على مئات الآلاف من العمال في النرويج

مقال : وكالة الأنباء النرويجية       ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

تنظر المحكة العليا النرويجية الآن في قضية إمكانية اعتبار أوقات السفر إلى العمل ضمن وقت العمل نفسه .

على سبيل المثال، إذا طلب منك مديرك السفر إلى ليليهامر للعمل يوم غد، فهذا يعني أنه عليك السفر من أوسلو إلى ليليهامر ليلا لتكون جاهزا للعمل في ليليهامر صباحا . هل سيكون من حقك الحصول على مدفوعات الساعات الإضافية في راتبك بسبب هذه الرحلة؟

و قامت المحكمة العليا بالعمل على القضية يومي 2 و 3 مايو و من المتوقع إعلان الحكم في القضية قبل عطلة الصيف .

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere