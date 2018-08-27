بعد أن كانت تركيا معبرا يمر منه اللاجئون إلى النرويج، أصبحت البلاد مصدرا للاجئين الأتراك

ارتفع عدد طالبي اللجوء الأتراك إلى النرويج

مقال: ماغنوس بلايكر

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



بعد أن كانت تركيا تعتبر مركزا رئيسيا لاستقبال اللاجئين و بعد أن ساهمت في تقليل تدفقهم إلى بقية أوروبا، أصبحت البلاد مصدرا للاجئين الأتراك الآن.

فبعد أن كانت تركيا في المركز العاشر في قائمة طالبي اللجوء إلى النرويج سنة 2016, قفزت إلى المرتبة الثالثة سنة 2017 بعد سوريا و أريتريا. أما سنة 2018 تصدرت تركيا القائمة لتصبح في المرتبة الأولى بعد أن كانت بلدا في تعاون وثيق مع النرويج في السياسة الأمنية و الهجرة.

و يعود هذا الارتفاع إلى التضييق الذي قامت به السلطات التركية على من يشكون في انتمائه لشق عبد الله غولن الذي اتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة سنة 2016.

و تحصل العديد من اللاجئين الأتراك على إقامة بالنرويج بعد ثبوت سجن،تعذيب أو تهديد العديد منهم بشكل من الأشكال.

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