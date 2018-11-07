Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

ممثلة عن حزب التقدم تطالب بتعيين نرويجي من أصول غير أجنبية على رأس لجنة ال17 من مايو

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

و ذلك بعد تعيين كامزي غوناراتنام رئيسة للجنة 17 ماي


مقال:تريني سولبرغ
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
بعد أن تم تعين نائبة رئيس بلدية أوسلو كامزي غوناراتنام في منصب رئيسة لجنة 17 ماي في أوسلو، قامت النائبة عن حزب التقدم و و العضوة في لجنة نوبل إينغر ماري أوتيرهورن على صفحتها بالفايسبوك بالتعليق على هذا القرار مستغربة من تعيين نرويجية من أصول أجنبية على رأس اللجنة.
-شيء غريب أن يتم تعيين مهاجرين لقيادة لجنة 17 مايو. كنت أتصور أنه سيتم اختيار نرويجي من أصول نرويجية عريقة، أليس ذلك خيار أفضل؟

و أدى التعليق إلى ردود فعل عديدة و قام العديد باتهامها بالعنصرية. كما قامت زميلتها و زعيمة حزب التقدم سيف يانسن بانتقاد تعليقها قائلة:
-أنا لا أتفق مع هذا التعليق. و أختلف مع إينغر ماري أوتيرهورن بشدة. التعليق خرج عن النطاق.
اما زعيم حزب العمال يوناس ستوري فاعتبر التعليق عنصريا و أكد على أهمية مسؤولية حزب التقدم في الحد من التعليقات العنصرية لأعضائها.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere