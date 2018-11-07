ممثلة عن حزب التقدم تطالب بتعيين نرويجي من أصول غير أجنبية على رأس لجنة ال17 من مايو

و ذلك بعد تعيين كامزي غوناراتنام رئيسة للجنة 17 ماي



مقال:تريني سولبرغ

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

بعد أن تم تعين نائبة رئيس بلدية أوسلو كامزي غوناراتنام في منصب رئيسة لجنة 17 ماي في أوسلو، قامت النائبة عن حزب التقدم و و العضوة في لجنة نوبل إينغر ماري أوتيرهورن على صفحتها بالفايسبوك بالتعليق على هذا القرار مستغربة من تعيين نرويجية من أصول أجنبية على رأس اللجنة.

-شيء غريب أن يتم تعيين مهاجرين لقيادة لجنة 17 مايو. كنت أتصور أنه سيتم اختيار نرويجي من أصول نرويجية عريقة، أليس ذلك خيار أفضل؟



و أدى التعليق إلى ردود فعل عديدة و قام العديد باتهامها بالعنصرية. كما قامت زميلتها و زعيمة حزب التقدم سيف يانسن بانتقاد تعليقها قائلة:

-أنا لا أتفق مع هذا التعليق. و أختلف مع إينغر ماري أوتيرهورن بشدة. التعليق خرج عن النطاق.

اما زعيم حزب العمال يوناس ستوري فاعتبر التعليق عنصريا و أكد على أهمية مسؤولية حزب التقدم في الحد من التعليقات العنصرية لأعضائها.

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