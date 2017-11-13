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Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

البرلمان يبحث في حقيقة تدخل الوزيرة سيف يانسن في عمل مكتب الإحصاء المركزي النرويجي

Soumaya Nadia Hedhili
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تنتظر الآن عدة أحزاب أن تقوم وزيرة المالية سيف يانسن بشرح ماحدث قبل مغادرة كريستين مايير لمنصبها كمديرة لمكتب الإحصاء .

أعلن حزب اليسار الإشتراكي بعد استقالة مايير من منصبها أنه سوف يأخذ المسألة إلى لجنة الرقابة، بينما أعلن البرلمانيون عن تسائلهم عما حدث قبل هذه الإستقالة .

و يريد حزب اليسار الإشتراكي التحقق إذا ما كان فعلا قد تم الاتصال بمايير من وزارة المالية قبل استقالتها . و يؤكد توغير كناغ على أهمية البحث في الأمر :

- نحن بحاجة إلى توضيح عن نوعية العلاقة بين وزارة المالية و مديرة مكتب الإحصاء و التأكد إذا ما كانت يانسن قد حاولت التأثير سياسيا على العمل الإحصائي في المكتب . إن أي تلاعب سياسي مع عمل مكتب الإحصاء أمر خطير و يتعارض بشكل واضح مع الأنظمة .

كما يؤكد تيريي أنديرسين من حزب العمال أن القضية سيتم مناقشتها في اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء .

- بناء على المعلومات التي تم نشرها في جريدة في غي حول إقصاء بعض الباحثين المحددين و ذلك بتغيير مناصبهم، فمن الطبيعي أن تتم مناقشة الموضوع و التطرق لبعض الأسئلة .

و كان الحزب المسيحي أيضا من المطالبين بالتحقيق في العلاقة بين الوزيرة و المكتب .

و تعتبر أحزاب المعارضة تدخل سيف يانسن أمرا خطيرا ينتهك استقلالية مكتب الإحصاء و خاصة اذا صح ما نشر عن تدخلها لتغيير مناصب بعض الباحثين المتخصصين في مواضيع معينة . كما استغرب البرلمانيون من استقالة مديرة المكتب دون سبب واضح أو معلن .

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