البرلمان يبحث في حقيقة تدخل الوزيرة سيف يانسن في عمل مكتب الإحصاء المركزي النرويجي

تنتظر الآن عدة أحزاب أن تقوم وزيرة المالية سيف يانسن بشرح ماحدث قبل مغادرة كريستين مايير لمنصبها كمديرة لمكتب الإحصاء .

أعلن حزب اليسار الإشتراكي بعد استقالة مايير من منصبها أنه سوف يأخذ المسألة إلى لجنة الرقابة، بينما أعلن البرلمانيون عن تسائلهم عما حدث قبل هذه الإستقالة .

و يريد حزب اليسار الإشتراكي التحقق إذا ما كان فعلا قد تم الاتصال بمايير من وزارة المالية قبل استقالتها . و يؤكد توغير كناغ على أهمية البحث في الأمر :

- نحن بحاجة إلى توضيح عن نوعية العلاقة بين وزارة المالية و مديرة مكتب الإحصاء و التأكد إذا ما كانت يانسن قد حاولت التأثير سياسيا على العمل الإحصائي في المكتب . إن أي تلاعب سياسي مع عمل مكتب الإحصاء أمر خطير و يتعارض بشكل واضح مع الأنظمة .

كما يؤكد تيريي أنديرسين من حزب العمال أن القضية سيتم مناقشتها في اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء .

- بناء على المعلومات التي تم نشرها في جريدة في غي حول إقصاء بعض الباحثين المحددين و ذلك بتغيير مناصبهم، فمن الطبيعي أن تتم مناقشة الموضوع و التطرق لبعض الأسئلة .

و كان الحزب المسيحي أيضا من المطالبين بالتحقيق في العلاقة بين الوزيرة و المكتب .

و تعتبر أحزاب المعارضة تدخل سيف يانسن أمرا خطيرا ينتهك استقلالية مكتب الإحصاء و خاصة اذا صح ما نشر عن تدخلها لتغيير مناصب بعض الباحثين المتخصصين في مواضيع معينة . كما استغرب البرلمانيون من استقالة مديرة المكتب دون سبب واضح أو معلن .

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