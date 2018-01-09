ستوري يتسائل حول تعامل زعيم حزب العمال الأسبق ستولتنبرغ مع الإشاعات أثناء فترة حكمه

تحدث ستوري عن سلفه عندما سئل عن استجابته لمشكلة الإشاعات التي طالت نائبه تروند غيسكي .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و أجاب ستوري الصحافي مشيرا إلى ستولتنبرغ، رئيس الوزراء الأسبق و الأمين العام الحالي لحلف الناتوقائلا :

- اسمحوا لي أن أقول أن لدي أسلاف كان عليهم أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال .

- كان عليه التحلي بالشجاعة للبحث في أمر الإشاعات و التأكد إن كان لها أساس من الصحة . تجاهل الأمر يؤدي إلى تكرار الإتهامات و الإشاعات .

و في تصريح له، رد مستشار ستولتنبرغ ستاين هيرنيس على كلام ستوري في إرسالية قصيرة إلى وكالة الأنباء معلقا :

- تم التعامل مع كافة الاتهامات من قبل مكتب الحزب أثناء فترة حكم ستولتنبرغ . الأمين العام يانس ستولتنبرغ لا يعالج المسائل السياسية النرويجية حاليا و يؤكد على أنها مسؤولية الإدارة الحالية .

و أكد ستوري أنه يؤيد قرار غيسكي بالاستقالة و أنه يحب التثبت من صحة كافة الاتهامات بالتحرش التي طالت نائبه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه .

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