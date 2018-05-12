وزيرة التشغيل : أرقام حوادث العنف و التهديد ضد المعلمين في أوسلو مروعة
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و أكدت وزيرة التشغيل آنيكين هاوغليا انزعاجها الشديد من هذه الأرقام :
هذه أرقام مروعة . 3000 حالة عنف و تهديد في المدارس تعني أن الكثير من المدارس في أوسلو تعاني من ظروف عمل و دراسة غير آمنة . هذا غير مقبول على الإطلاق .
و تعتبر هذا الأرقام مثيرة للجدل لأن حالات العنف ارتفعت بنسبة 63 بالمائة مقارنة بالعام الماضي . كما تم الابلاغ عن 43 حالة للشرطة بسبب خطورتها .
و أكدت الوزيرة أن هيئة خاصة سيتم إرسالها إلى مدارس أوسلو لمقابلة المديرين للعمل على إيجاد حلول .
- علينا إدراج الحلول اللازمة .
و أكدت إينغا ثوركيلدسن ممثلة حزب اليسار الاشتراكي في المجلس البلدي أنه من المهم فهم الأسباب حتى ينجح التعاون مع الأطفال و الشباب .
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