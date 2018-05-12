وزيرة التشغيل : أرقام حوادث العنف و التهديد ضد المعلمين في أوسلو مروعة

أكدت التقارير وقوع 3770 حالة عنف و تهديد في مدارس أوسلو العام الماضي

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و أكدت وزيرة التشغيل آنيكين هاوغليا انزعاجها الشديد من هذه الأرقام :

هذه أرقام مروعة . 3000 حالة عنف و تهديد في المدارس تعني أن الكثير من المدارس في أوسلو تعاني من ظروف عمل و دراسة غير آمنة . هذا غير مقبول على الإطلاق .

و تعتبر هذا الأرقام مثيرة للجدل لأن حالات العنف ارتفعت بنسبة 63 بالمائة مقارنة بالعام الماضي . كما تم الابلاغ عن 43 حالة للشرطة بسبب خطورتها .

و أكدت الوزيرة أن هيئة خاصة سيتم إرسالها إلى مدارس أوسلو لمقابلة المديرين للعمل على إيجاد حلول .

- علينا إدراج الحلول اللازمة .

و أكدت إينغا ثوركيلدسن ممثلة حزب اليسار الاشتراكي في المجلس البلدي أنه من المهم فهم الأسباب حتى ينجح التعاون مع الأطفال و الشباب .

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