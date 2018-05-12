Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

وزيرة التشغيل : أرقام حوادث العنف و التهديد ضد المعلمين في أوسلو مروعة

Sist oppdatert:

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

أكدت التقارير وقوع 3770 حالة عنف و تهديد في مدارس أوسلو العام الماضي

مقال : وكالة الأنباء النرويجية       ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و أكدت وزيرة التشغيل آنيكين هاوغليا انزعاجها الشديد من هذه الأرقام :

هذه أرقام مروعة . 3000 حالة عنف و تهديد في المدارس تعني أن الكثير من المدارس في أوسلو تعاني من ظروف عمل و دراسة غير آمنة . هذا غير مقبول على الإطلاق .

و تعتبر هذا الأرقام مثيرة للجدل لأن حالات العنف ارتفعت بنسبة 63 بالمائة مقارنة بالعام الماضي . كما تم الابلاغ عن 43 حالة للشرطة بسبب خطورتها .

و أكدت الوزيرة أن هيئة خاصة سيتم إرسالها إلى مدارس أوسلو لمقابلة المديرين للعمل على إيجاد حلول .

- علينا إدراج الحلول اللازمة .

و أكدت إينغا ثوركيلدسن ممثلة حزب اليسار الاشتراكي في المجلس البلدي أنه من المهم فهم الأسباب حتى ينجح التعاون مع الأطفال و الشباب .

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere