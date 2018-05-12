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Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

حزب اليمين يعارض تدابير المجلس البلدي : مركز أوسلو سيصبح مغلقا لعبور السيارات

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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بدأت التدابير بتضييق مرور السيارات في مركز المدينة و بالقرب من بلدية أوسلو منذ يونيو الحالي

مقال : يورغين بيرغي      ترجمة : سمية الهذيلي

بعد قرار البلدية بتفعيل التدابير الجديدة بخصوص حركة المرور في وسط مدينة أوسلو، سيُصبِح من الصعب المرور من وسط المدينة بالسيارات . و تعتبر حافلات النقل و الحافلات السياحية هي الاستثناء الوحيد للقاعدة، إذ يسمح لهذه الحافلات بالمرور بصفة عادية .

كما تم إغلاق شارع روديهوسغاتا أمام المرور، باستثناء حافلات النقل . و أكد حزب الخضر أن الأولوية ستكون للمترجلين .

و من ضمن التدابير غلق مرور السيارات من الشرق إلى الغرب مرورا بوسط مدينة أوسلو، و ذلك لتقليل حركة المرور في المدينة .

و تؤكد هانا ماركوسين من حزب الخضر أن المساحة الموجودة في وسط المدينة سيُصبِح الآن من الممكن استعمالها لأنشطة أخرى تفيد المترجلين، كما أنها ستمكن المترجلين من اللعب مع أطفالهم بأمان .

و تؤكد ماركوسين أن هذه التدابير مؤقتة إلى أن تتم تفعيل خطة بعيدة المدى للمدينة .

أما حزب اليمين فقد قابل هذه التدابير بانتقادات حادة . إذ أكد أيريك سولبرغ من الحزب معارضتهم لهذه الخطط الجديدة قائلا :

-هذا حل غير مناسب للمدينة . لقد عارضنا هذا الاقتراح في اجتماع المجلس البلدي الأخير . كنّا نأمل إيجاد تغييرات جذرية قبل تفعيل هذه التدابير .

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