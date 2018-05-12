حزب اليمين يعارض تدابير المجلس البلدي : مركز أوسلو سيصبح مغلقا لعبور السيارات
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مقال : يورغين بيرغي ترجمة : سمية الهذيلي
بعد قرار البلدية بتفعيل التدابير الجديدة بخصوص حركة المرور في وسط مدينة أوسلو، سيُصبِح من الصعب المرور من وسط المدينة بالسيارات . و تعتبر حافلات النقل و الحافلات السياحية هي الاستثناء الوحيد للقاعدة، إذ يسمح لهذه الحافلات بالمرور بصفة عادية .
كما تم إغلاق شارع روديهوسغاتا أمام المرور، باستثناء حافلات النقل . و أكد حزب الخضر أن الأولوية ستكون للمترجلين .
و من ضمن التدابير غلق مرور السيارات من الشرق إلى الغرب مرورا بوسط مدينة أوسلو، و ذلك لتقليل حركة المرور في المدينة .
و تؤكد هانا ماركوسين من حزب الخضر أن المساحة الموجودة في وسط المدينة سيُصبِح الآن من الممكن استعمالها لأنشطة أخرى تفيد المترجلين، كما أنها ستمكن المترجلين من اللعب مع أطفالهم بأمان .
و تؤكد ماركوسين أن هذه التدابير مؤقتة إلى أن تتم تفعيل خطة بعيدة المدى للمدينة .
أما حزب اليمين فقد قابل هذه التدابير بانتقادات حادة . إذ أكد أيريك سولبرغ من الحزب معارضتهم لهذه الخطط الجديدة قائلا :
-هذا حل غير مناسب للمدينة . لقد عارضنا هذا الاقتراح في اجتماع المجلس البلدي الأخير . كنّا نأمل إيجاد تغييرات جذرية قبل تفعيل هذه التدابير .
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