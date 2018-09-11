الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بوياني لا يتوقع نجاح السيارات الكهربائية خارج المدن الكبيرة

و لا يعتقد أن السيارات الكهربائية تشكل تحديا لصناعة النفط.

مقال: هالفور ريبيغوتو ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

-أنا لست مقتنعا.

كان هذا تأكيد المدير التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيي عندما سأل حول تصوراته عن مستقبل السيارات الكهربائية و مدى تأثيرها على الصناعة النفطية.

و رغم أن بايونيي يمتلك سيارة كهربائية فهو لا يتوقع أن تهدد هذه السيارات الصناعة النفطية:

-في الغالب ستؤثر السيارات الكهربائية بنسبة ثمانية إلى عشرة بالمائة على انتاج النفط العالمي. و ستكون بعيدة جدا عن نسبة مائة بالمائة.

كما أشار بيونيي أن الكهرباء ليس متوفرا بسهولة في عدة بلدان. إذ يتعين على العديد من البلدان توفير الكهرباء أولا قبل التفكير في السيارات الكهربائية من الأساس.

و يؤيد رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول حجج بيونيي:

-الناس جنوب الصحراء بدون الكهرباء اللازم للإنارة

و للاستعمالات العادية كأجهزة الكمبيوتر و الثلاجات. فاستعمالهم للسيارات الكهربائية في وقت قريب أمر غير ممكن.

كما أكد بيونيي أن من اجمالي الاستهلاك العالمي للنفط لا تشكل السيارات سوى21 بالمائة.

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