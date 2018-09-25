وزيرة الشؤون الاجتماعية آنيكين هاوغلي تريد التشديد في شروط المنح الاجتماعية التي تقدمها الناف

تعتقد الوزيرة أن شرط النشاط العملي لمتلقي المساعدات من الشباب أدى إلى نتائج جيدة

مقال: ستيغ سولبرغ ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



تريد وزيرة الشؤون الاجتماعية آنيكين هاوغلي توسيع مبادرة اشتراط النشاط العملي للحصول على منح مكتب التشغيل الناف على نطاق أكبر. و قدمت الوزيرة المقترح بعد أن نجحت المبادرة مع الشباب الذين يتحصلون على المنح الاجتماعية، فهي تريد الآن توسيع المخطط و ذلك من خلال تشجيع البلديات على تطبيق المبادرة للمنح المشروطة على الشرائح العمرية الأخرى. إذ أدى فرض نشاط مشروط من أجل الحصول على المنح للشباب تحت عمر الثلاثين إلى انخفاض عدد المتحصلين على منح البطالة في هذه الشريحة العمرية.

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