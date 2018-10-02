مدينة نرويجية في المركز الثاني على قائمة المدن الأوروبية التي تشهد ارتفاعا كبيرا للحرارة

ارتفع معدل الحرارة في فرادريكستاد من 4.4 درجات في الفترة ما بين 1900-1999 ليصبح 7.3 درجات بين عامي 2000 و 2017

مقال: توماس باوست

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



أظهر تحليل شامل أجرته شبكة الصحفيين الأوروبيين EDJNet أن جميع المدن الكبرى في أوروبا أصبحت أكثر دفئا هذا القرن مقارنة بالقرن العشرين.

و تعتبر المناطق الشمالية في أوروبا و منطقة الأندلس في أسبانيا بالإضافة إلى جنوب رومانيا المناطق الأكثر تضررا من ارتفاع درجة الحرارة. إذ ارتفعت معدلات الحرارة في هذه المناطق بمقدار 1,5 درجة مقارنة بالقرن الماضي.

و تتصدر مدينة كيرونا السويدية قائمة أكثر مدينة أوروبية ارتفع فيها معدل الحرارة السنوي، إذ ارتفع المعدل ب3.4 درجات مقارنة بالقرن الماضي.

و نجد على القائمة مدينة بودو في المرتبة العاشرة، بينما بلغت أوسلو المرتبة 171 ب1,1 درجة أعلى من القرن الماضي.

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