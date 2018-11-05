بسبب الفرق في الأجور: تعمل النساء آخر أشهر السنة دون أجر مقارنة براتب الرجال

قامت الحركة النقابية النرويجية بتنظيم عدة فعاليات حول النرويج للتذكير بقضية عدم المساواة في الراتبين بين الرجال و النساء.

مقال: وكالة الأنباءالنرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

إذا تم مقارنة رواتب الرجال و النساء، يعني الفرق في المبلغ أن النساء عمليا يعملون آخر أشهر السنة مجانا مقارنة بالرجال في نفس المنصب.

و قامت الحركة النقابية بتنظيم عدة فعاليات مؤخرا في عدة مناطق مختلفة بالنرويج و ذلك للفت الإنتباه إلى الموضوع.

ففي النرويج تكسب المرأة 87 كرونة لكل 100 كرونة يكسبها الرجل، و ذلك حسب المكتب الوطني للإحصاء. و لهذا السبب يريد حزب اليسار الإشتراكي تقديم مشروع قانون يشبه قانون المساواة الإيسلندي و ذلك لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين. إذ يقترح حزب اليسار الإشتراكي استخدام نفس لوائح المساواة في الأجور المستعملة في إيسلندا.

فاللوائح الموجودة في إيسلندا تفرض على الشركات و المؤسسات إثبات أن نفس العمل يعتمد نفس الأجر بغض النظر عن جنس العامل و ذلك استنادا إلى معايير كشوف المرتبات. كما أن النظام الأيسلندي يفرض غرامات على الذين لا يطبقون هذه اللوائح.

و تعتبر أيسلندا البلد الوحيد في العالم الذي قنن المساواة في الأجور و ذلك بمطالبة إثباتات قانونية من أرباب العمل تشير إلى تطبيقهم للوائح المساواة.

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