شركات نفطية نرويجية تدرس إمكانية الاستثمار في المقاطعة الانفصالية صوماليلاند بعد انتخاباتها الأخيرة

أرباح تقدر بالمليارات قد تشجع مستثمرين نرويجيين مثل شيل إنجي روكي و آخرين بالاستثمار في صوماليلاند

بقلم : غونار ستافروم

ترجمة : سمية الهذيلي

تم اليوم الإعلان عن نتائج الإنتخابات في صوماليلاند و هي مقاطعة انفصالية في الصومال يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة . كما تتمتع المنطقة باحتياطي نفط و غاز عملاقين في سواحلها البحرية، و من ضمن المستثمرين المهتمين بهذا الاحتياطي النرويجي شيل إنجي روكي . لكن من جانب آخر، تمثل التسريبات النفطية في القرن الإفريقي انعكاسات واضحة على بورصة أوسلو .

و تعتبر شركة جينيل إينيرجي فاينانس بي آل سي أكبر شركة مهتمة بالعمل في هذه السوق الجديدة، إذ تبلغ قيمة سنداتها 3,5 مليار كرونة في بورصة أوسلو .

و يذكر أن مدير شركة جينيل توني هايوارد هو المدير السابق لشركة بي پي أثناء كارثة ديب هورايزون و التي أدت إلى وفاة 11 شخصا و إلى أكبر انسكاب نفطي في التاريخ .

و تشير البحوث الجيولوجية إلى احتمال وجود موارد نفطية ضخمة تقدر بأكثر من ملياري برميل نفط في صوماليلاند .

لكن الأخطار موجودة، فهناك احتمال عدم إيجاد النفط، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بصوماليلاند كدولة مستقلة دوليا . كما يوجد بعض الغموض بخصوص المستقبل، و خاصة بعد تقاعد الرئيس الحالي أحمد محمد سيلانيو .

و يذكر أن الصومال شهدت أسوء هجوم إرهابي لها منذ شهر فقط، إذ لقي فيها 300 شخص مصرعهم بسبب شاحنة مفخخة في العاصمة مقديشو . أما صوماليلاند فقد أعلنت استقلالها سنة 1991 , لكن لم يتم الاعتراف بها كدولة مستقلة .

و يذكر أن شيل روكي مستثمر النفط الأشهر في النرويج قد تمت محاكمته و الحكم عليه بالسجن لمدة 120 يوما بسبب قضية رشوة للحصول على رخصة قارب . لكن نائب الرئيس التنفيذي للشركة أراد تفادي الحديث في هذه القضية قائلا :

- من جانبنا، هذا الفصل من الماضي الآن .

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