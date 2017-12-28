مكتب التشغيل الناف يعتذر : مدة معالجة ملفات منح المرض تستغرق وقتا طويلا

كما لم تتم معالجة مطالب الاستئناف بالسرعة الكافية .

مقال : وكالة الأنباءالنرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و صرحت إحدى السيدات لقناة آن آر كو النرويجية أن مطلب منحة التأمين على العجز بسبب المرض الذي قامت بتقديمه للناف استغرق قرابة السنتين و النصف قبل أن يتم الانتهاء من معالجته .

و صرحت غريتي بورشايم من مصلحة الشكاوي في الناف قائلة :

- تستغرق ملفات منح المرض و الإعاقة وقتا طويلا لكثرتها . لكننا الآن نتخذ المزيد من الخطوات لتسريع العملية .

و يمكن الطعن في مطالب استحقاقات العجز المرفوضة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لكنها أيضا تستغرق وقتا طويلا . فمتوسط فترة معالجة الطعون لدى مؤسسة التأمين الاجتماعي تستغرق ثمانية أشهر .

- نريد تحسين الخدمات، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت . سوف نبذل قصارى جهدنا .

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