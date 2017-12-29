النواب يطالبون إيرنا سولبرغ بالتطرق إلى قضايا المناخ في لقائها القادم مع ترامب

ستقوم رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر القادم

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

وفقا لما جاء في بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض لن يكون المناخ على جدول الأعمال . لكن عدة شخصيات كفريدريك هاوغي من منظمة بيلونا و النائبة كاري كاسكي عن حزب اليسار الاشتراكي, أكدت أن على سولبرغ التطرق إلى قضايا المناخ .

و نوه هاوغي إلى أهمية هذا الموضوع :

- من واجبها تقديم رسالة قوية كما فعل رؤساء آخرون عند زيارتهم ترامب .

أما كاسكي فقالت :

- على سولبرغ التعبير عن خيبة أملها لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ .

كما أكدت كاسكي أن على سولبرغ تحذير ترامب من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تصعيد النزاع مع كوريا الشمالية و إثارة الصراع مع روسيا .

و سيبحث ترامب مع سولبرغ قضايا الدفاع المشترك و الأمن داخل الناتو، التحالف لمحاربة داعش، التجارة و الاستثمار .

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