النواب يطالبون إيرنا سولبرغ بالتطرق إلى قضايا المناخ في لقائها القادم مع ترامب
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
وفقا لما جاء في بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض لن يكون المناخ على جدول الأعمال . لكن عدة شخصيات كفريدريك هاوغي من منظمة بيلونا و النائبة كاري كاسكي عن حزب اليسار الاشتراكي, أكدت أن على سولبرغ التطرق إلى قضايا المناخ .
و نوه هاوغي إلى أهمية هذا الموضوع :
- من واجبها تقديم رسالة قوية كما فعل رؤساء آخرون عند زيارتهم ترامب .
أما كاسكي فقالت :
- على سولبرغ التعبير عن خيبة أملها لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ .
كما أكدت كاسكي أن على سولبرغ تحذير ترامب من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تصعيد النزاع مع كوريا الشمالية و إثارة الصراع مع روسيا .
و سيبحث ترامب مع سولبرغ قضايا الدفاع المشترك و الأمن داخل الناتو، التحالف لمحاربة داعش، التجارة و الاستثمار .
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