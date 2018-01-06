عمدة من حزب العمال ينتقد هادية طاجيك : علينا استبدال كلا النائبين

- تصرفها غير لائق

ترجمة : سمية الهذيلي

اقترح عمدة بلدية هيترا أولي هاوغن من حزب العمال في الاجتماع الاستثنائي الذي نظمه الحزب إعادة النظر في نائبي رئيس الحزب .

و تفاعل العمدة بعد نشر هادية طاجيك، النائبة الثانية لرئيس الحزب على صفحتها بالفايسبوك منشورا تنتقد فيه زميلها تروند جيسكي، نائب رئيس الحزب الذي طالته اتهامات التحرش مؤخرا و ذلك قبل احتفالات عيد الميلاد بمدة قصيرة .

- لقد كسرت هادية طاجيك قاعدة مهمة، و هي عدم مهاجمة زميل في موقف ضعف .

و كانت هادية طاجيك في منشورها قد صرحت بأن عددا من النساء اتصلن بها ليعلمنها بمضمون شكواهم ضد غيسكي . و أكدت طاجيك أن مضمون الشكوى قد " هزها " نظرا لخطورته .

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