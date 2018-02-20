تكنا : انتعاشة سوق العمل بالنسبة للمهندسين و المختصين في العلوم الطبيعية

يتحصل 88,5 بالمائة من خريجي الهندسة و العلوم الطبيعية على عمل بعد خمسة أشهر فقط من التخرج .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

تراجعت معدلات البطالة بالنسبة للمهندسين و المختصين في العلوم الطبيعية مؤخرا إلى النصف تقريبا، و ذلك وفقا لنقابة تكنا .

إذ شهد هذا الميدان نسبة بطالة تقدر ب 8,7 بالمائة سنة 2017 بعد أن كانت 16,4 بالمائة سنة 2016.

و تؤكد نقابة المهندسين تكنا أن القطاع في تحسن تدريجي بعد السنوات الصعبة التي شهدها .

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