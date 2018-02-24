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Foto: Fredrik Sandberg (TT / NTB scanpix)

شرطة الاستخبارات السويدية : مستوى التهديدات الإرهابية ضد السويد الأعلى منذ سنوات

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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أكدت شرطة الأمن الوطني و الاستخبارات السويدية ازدياد التطرّف في البلاد .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية          ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أكدت السلطات السويدية ازدياد التطرّف في البلاد، و ذلك بسبب الجماعات الإسلامية من جهة و الجماعات اليمينية المتطرفة من جهة أخرى .

و تؤكد شارلوت فون إيسين، مديرة شرطة الأمن الوطني خطورة الوضع قائلة:

- نحن نتحدث الآن عن وضع أمني جديد، و الأمر يقلقنا .

أما المدير السابق أنديرس ثورنبيرغ فكتب في تقريره ما يلي :

- الوضع الأمني في منطقتنا في تدهور و التهديدات التي تتعرض لها السويد أكبر من أي وقت مضى .

و تؤكد شرطة الأمن الوطني السويدية ارتفاع عدد المنضمين إلى الجماعات المتطرفة من مئات إلى آلاف المنخرطين .

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