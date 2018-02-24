شرطة الاستخبارات السويدية : مستوى التهديدات الإرهابية ضد السويد الأعلى منذ سنوات
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أكدت شرطة الأمن الوطني و الاستخبارات السويدية ازدياد التطرّف في البلاد .
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
أكدت السلطات السويدية ازدياد التطرّف في البلاد، و ذلك بسبب الجماعات الإسلامية من جهة و الجماعات اليمينية المتطرفة من جهة أخرى .
و تؤكد شارلوت فون إيسين، مديرة شرطة الأمن الوطني خطورة الوضع قائلة:
- نحن نتحدث الآن عن وضع أمني جديد، و الأمر يقلقنا .
أما المدير السابق أنديرس ثورنبيرغ فكتب في تقريره ما يلي :
- الوضع الأمني في منطقتنا في تدهور و التهديدات التي تتعرض لها السويد أكبر من أي وقت مضى .
و تؤكد شرطة الأمن الوطني السويدية ارتفاع عدد المنضمين إلى الجماعات المتطرفة من مئات إلى آلاف المنخرطين .
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