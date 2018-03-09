إرنا سولبرغ حول استقالة توماسين : التكاليف لم تكن تحت السيطرة .

" من الواضح أن إدارة المشروع لم تكن جيدة بما فيه الكفاية ".

مقال : تومي براكستاد ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

قامت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرغ بالتعليق على رحيل أوليميك توماسين من منصبه كرئيس للبرلمان قائلة :

-" من الواضح أن إدارة المشروع لم تكن جيدة بما فيه الكفاية . فتكلفة المشروع ازدادت مع مرور الوقت و فاتت الميزانية المخصصة لها .

لكن سولبرغ أشارت إلى عمل توماسين الجيد في مجالات أخرى أثناء رئاسته للبرلمان .

- لكنني أتفهم رغبة الأغلبية في أن تكون هناك عواقب سياسية في البرلمان لمثل هذا التقصير الذي خرج عن السيطرة .

و قام توماسين بتقديم استقالته بعد أن أعلن الحزب المسيحي سحب الثقة منه .

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