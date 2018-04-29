بعد تلقي شركة نرويجيان للطيران عدة عروض : ارتفاع في قيمة الأسهم
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لم تكن شركة إي آ جي هي الشركة الوحيدة التي قدمت عرضا لنرويجيان .
مقال : هالفور ريبيغوتو ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
أعلنت شركة نرويجيان للطيران أن شركة إي آ جي لم تكن الوحيدة التي قدمت عرضا لشراء نرويجيان .
و أكد بيورن شوس الرئيس التنفيذي لشركة نرويجيان الخبر :
- هناك عدة شركات مهمة قدمت لنا عروضا .
و أدى هذا التنافس إلى ارتفاع قيمة أسهم شركة نرويجيان بنسبة 11 بالمائة .
و من بين الشركات التي قدمت عروضا لنرويجيان نجد لوفتهانزا، إيزي جيت و دلتا إيرلاينز .
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