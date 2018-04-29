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(NTB scanpix)

بعد تلقي شركة نرويجيان للطيران عدة عروض : ارتفاع في قيمة الأسهم

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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لم تكن شركة  إي آ جي هي الشركة الوحيدة التي قدمت عرضا لنرويجيان .

مقال : هالفور ريبيغوتو    ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أعلنت شركة نرويجيان للطيران أن شركة إي آ جي لم تكن الوحيدة التي قدمت عرضا لشراء نرويجيان .

و أكد بيورن شوس الرئيس التنفيذي لشركة نرويجيان الخبر :

- هناك عدة شركات مهمة قدمت لنا عروضا .

و أدى هذا التنافس إلى ارتفاع قيمة أسهم شركة نرويجيان بنسبة 11 بالمائة .

و من بين الشركات التي قدمت عروضا لنرويجيان نجد لوفتهانزا، إيزي جيت و دلتا إيرلاينز .

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