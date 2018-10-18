المتطرف عرفان بهاتي قد يتحصل على تعويض بعد رفعه دعوى قضائية ضد الدولة

طالب بهاتي بتعويض مدى الحياة من الدولة و ذلك من أجل اتهامات قضائية ظالمة

مقال: فريد إغوبه ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



قام المتطرف الإسلامي عرفان بهاتي بمقاضاة الدولة بسبب ما يعتبره هو مقاضاة جنائية غير عادلة.



و صرح محامي بهاتي جون كريستيان إلدن:

-تتعلق القضية بحالتين لملاحقة غير مبررة لبهاتي.

فقد تمت تسوية القضية الأولى ضده من قبل محكمة الإستئناف في مايو 2010, حيث حكم عليه بالسجن لمدة عامين بعد ان كان 1036 يوما على ذمة التحقيق، و أيضا يتعلق الأمر بمجموعة من التهم تمت تبرئته منها خلال الإجراءات الجنائية.



وكان بهاتي قد اتهم بقضايا ارهاب و حيازة السلاح، وكان طلب التعويض في القضيتين مرفوضا.

لكن بهاتي تمت تبرئته في قضية الإرهاب. و لذلك يريد بهاتي تعويضا بسبب الوصم بعد قضية الإرهاب.

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