Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
مسعود غرهخاني و  باسم غزلان
مسعود غرهخاني و  باسم غزلان Foto: Montasje: Scanpix

حزب العمال يريد تشديد شروط الحصول على الدعم للمنظمات و الجمعيات الدينية

Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

قدم حزب العمال يوم الإثنين مقترحا سيشدد من شروط الحصول على الدعم الحكومي للمنظمات و الجمعيات الدينية

و يفسر مسعود غرهخاني من حزب العمال المقترح قائلا :

- من المهم أن تشارك الجمعيات و المنظمات الدينية المحلية في عملية الإندماج و ليس فقط في نشر الدعوة الدينية . على هذه المنظمات تشجيع النساء على تعلم اللغة و المشاركة في سوق العمل . أصبحت المساجد من الأماكن الأكثر شعبية للإجتماع عند المسلمين . و بما أنهم يتحصلون على مساعدات من الدولة، علينا تحديد شروط واضحة في كيفية استثمار هذا الدعم .

و سيقترح الحزب شروطا جديدة كإلزامية إشراك المرأة بنسبة 40 بالمائة في الهيئات الإدارية التي تدير الدعم الحكومي . كما سيطلب من هذه المنظمات الدينية و المساجد لعب دور الإستشارة الدينية لمواجهة العنف، التحاور حول الحياة في المهجر و الحديث عن القيم الموجودة في المجتمع النرويجي .

و علق باسم غزلان من مسجد الرابطة على هذا المقترح قائلا :

- ليس من المعقول ربط متطلبات الإندماج بالدعم الحكومي للمنظمات الدينية . المساجد في النرويج صغيرة و لا تملك إلا موارد صغيرة لخدمة الصلوات الخمس . فالناس يأتون، يصلون ثم يغادرون . هذا كل شيء . لذلك لن نستطيع فتح مساجد تتناسب مع شروط حزب العمال الجديدة .

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere