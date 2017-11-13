حزب العمال يريد تشديد شروط الحصول على الدعم للمنظمات و الجمعيات الدينية

قدم حزب العمال يوم الإثنين مقترحا سيشدد من شروط الحصول على الدعم الحكومي للمنظمات و الجمعيات الدينية

و يفسر مسعود غرهخاني من حزب العمال المقترح قائلا :

- من المهم أن تشارك الجمعيات و المنظمات الدينية المحلية في عملية الإندماج و ليس فقط في نشر الدعوة الدينية . على هذه المنظمات تشجيع النساء على تعلم اللغة و المشاركة في سوق العمل . أصبحت المساجد من الأماكن الأكثر شعبية للإجتماع عند المسلمين . و بما أنهم يتحصلون على مساعدات من الدولة، علينا تحديد شروط واضحة في كيفية استثمار هذا الدعم .

و سيقترح الحزب شروطا جديدة كإلزامية إشراك المرأة بنسبة 40 بالمائة في الهيئات الإدارية التي تدير الدعم الحكومي . كما سيطلب من هذه المنظمات الدينية و المساجد لعب دور الإستشارة الدينية لمواجهة العنف، التحاور حول الحياة في المهجر و الحديث عن القيم الموجودة في المجتمع النرويجي .

و علق باسم غزلان من مسجد الرابطة على هذا المقترح قائلا :

- ليس من المعقول ربط متطلبات الإندماج بالدعم الحكومي للمنظمات الدينية . المساجد في النرويج صغيرة و لا تملك إلا موارد صغيرة لخدمة الصلوات الخمس . فالناس يأتون، يصلون ثم يغادرون . هذا كل شيء . لذلك لن نستطيع فتح مساجد تتناسب مع شروط حزب العمال الجديدة .

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