حزب اليسار الاشتراكي قد يدعم مقترح حزب التقدم بخصوص المتطلبات الجديدة للغة
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
لكن نيكولاس ويلكنسون، النائب عن حزب اليسار الاشتراكي يؤكد أن دعمهم مرتبط بشرط واحد :
- سندعم مقترح حزب التقدم بتشديد الشروط اللغوية على شرط أن يتم تحسين منظومة تدريس اللغة النرويجية للكبار .
إذ يريد حزب التقدم أن تحدد البلديات شروطا لغوية أكثر صرامة للعمل في رياض الأطفال، المدارس و دور المسنين .
و يضيف ويلكنسون :
- نحن نتفق مع حزب التقدم من حيث المبدأ، لكن الحزب صعّب عملية الدخول إلى سوق العمل . فهو من ناحية يطالب الأجانب بتحسين مستوى اللغة النرويجية و من ناحية أخرى يريد تخفيض الدعم المخصص لتعليم اللغة النرويجية للأجانب . هذه سياسة ستضر النرويج بالإضافة إلى القادمين الجدد .
أما النائب عن حزب التقدم يون إيغين هيلغهايم فصرح :
- سيتم تطبيق تغييرات جديدة على البرنامج التمهيدي للغة النرويجية . أما اللاجئ فسيتم تسجيله في مركز اللاجئين أسرع من ذي قبل و ذلك لتسريع انضمامه لسوق العمل النرويجي .
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