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Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

حزب اليسار الاشتراكي قد يدعم مقترح حزب التقدم بخصوص المتطلبات الجديدة للغة

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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سينظر حزب اليسار الاشتراكي في مقترح حزب التقدم حول الشروط اللغوية الجديدة في رياض الأطفال، المدارس و دور المسنين .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية        ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

لكن نيكولاس ويلكنسون، النائب عن حزب اليسار الاشتراكي يؤكد أن دعمهم مرتبط بشرط واحد :

- سندعم مقترح حزب التقدم بتشديد الشروط اللغوية على شرط أن يتم تحسين منظومة تدريس اللغة النرويجية للكبار .

إذ يريد حزب التقدم أن تحدد البلديات شروطا لغوية أكثر صرامة للعمل في رياض الأطفال، المدارس و دور المسنين .

و يضيف ويلكنسون :

- نحن نتفق مع حزب التقدم من حيث المبدأ، لكن الحزب صعّب عملية الدخول إلى سوق العمل . فهو من ناحية يطالب الأجانب بتحسين مستوى اللغة النرويجية و من ناحية أخرى يريد تخفيض الدعم المخصص لتعليم اللغة النرويجية للأجانب . هذه سياسة ستضر النرويج بالإضافة إلى القادمين الجدد .

أما النائب عن حزب التقدم يون إيغين هيلغهايم فصرح :

- سيتم تطبيق تغييرات جديدة على البرنامج التمهيدي للغة النرويجية . أما اللاجئ فسيتم تسجيله في مركز اللاجئين أسرع من ذي قبل و ذلك لتسريع انضمامه لسوق العمل النرويجي .

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