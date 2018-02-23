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Foto: ماتيلدا توبرينغ

حزب اليمين يريد إرسال المعلمين لزيارة الأولياء الذين لا يحضرون الاجتماعات المدرسية

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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اقترحت ماتيلدا توبرينغ غيادي من حزب اليمين فكرة الزيارات المنزلية للأولياء الذين يجدون صعوبة في فهم النظام المدرسي النرويجي .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية     ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أكدت غيادي من لجنة التعليم و البحث العلمي في البرلمان أهمية فكرتها قائلة :

- يجب على المدرسين زيارة الأولياء الذين لا يحضرون في الاجتماعات المخصصة لهم في المدرسة . الهدف هو خلق الثقة بين المدرسة و الأولياء .

كما تقترح غيادي أن تتم هذه الزيارات بالتعاون مع مستشاري الأقليات في المدرسة .

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