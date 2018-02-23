Foto: ماتيلدا توبرينغ حزب اليمين يريد إرسال المعلمين لزيارة الأولياء الذين لا يحضرون الاجتماعات المدرسية Publisert: Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili Tips meg Reisetips med annonselenker Verdens beste hotell 2018 اقترحت ماتيلدا توبرينغ غيادي من حزب اليمين فكرة الزيارات المنزلية للأولياء الذين يجدون صعوبة في فهم النظام المدرسي النرويجي . مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي أكدت غيادي من لجنة التعليم و البحث العلمي في البرلمان أهمية فكرتها قائلة : - يجب على المدرسين زيارة الأولياء الذين لا يحضرون في الاجتماعات المخصصة لهم في المدرسة . الهدف هو خلق الثقة بين المدرسة و الأولياء . كما تقترح غيادي أن تتم هذه الزيارات بالتعاون مع مستشاري الأقليات في المدرسة . Mest sett siste uken Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!