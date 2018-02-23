حزب اليمين يريد إرسال المعلمين لزيارة الأولياء الذين لا يحضرون الاجتماعات المدرسية

اقترحت ماتيلدا توبرينغ غيادي من حزب اليمين فكرة الزيارات المنزلية للأولياء الذين يجدون صعوبة في فهم النظام المدرسي النرويجي .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أكدت غيادي من لجنة التعليم و البحث العلمي في البرلمان أهمية فكرتها قائلة :

- يجب على المدرسين زيارة الأولياء الذين لا يحضرون في الاجتماعات المخصصة لهم في المدرسة . الهدف هو خلق الثقة بين المدرسة و الأولياء .

كما تقترح غيادي أن تتم هذه الزيارات بالتعاون مع مستشاري الأقليات في المدرسة .

Mest sett siste uken