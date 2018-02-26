النائب عبدي رجاء : أوروبا لا تقوم بإدماج المسلمين بطريقة صحيحة
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Interiørnyheter 2018
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
أكد ممثل حزب اليسار النرويجي عبدي رجاء أن سياسة الهجرة التي اتخذتها أوروبا ليست ناجعة لأنها سياسة صارمة .
و كان هذا تصريح رجاء في اجتماع حول الاندماج و الإرهاب كانت قد نظمته منظمة الأمن و التعاون في أوروبا في فينا نهاية الأسبوع الماضي .
و أشار رجاء في خطابه إلى أهمية الإعتراف بوجود مشكلة و العمل على إيجاد الحلول المناسبة .
و صرح رجاء أنه على أوروبا الإستيقاظ من سباتها العميق و مواجهة مشاكل الاندماج الحقيقية مشيرا إلى صعوبة اندماج حتى البعض من أبناءالجيل الثالث في بلدان كبلجيكا، إنجلترا، فرنسا، الدانمارك و السويد .
- من مِن السياسيين يجرأ على إجباري أن أكون صارما مع أطفالي؟ هذا رد فعل أغلب المهاجرين . السوط لم يكن أبدا الحل الأمثل في التعامل مع الغير . و هذا ينطبق أيضا على المهاجرين .
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