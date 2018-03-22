حزب الحمر يطالب باستفتاء على انضمام النرويج إلى وكالة الطاقة الأوروبية اسير
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و صرح بيورنار موكسنيس زعيم حزب الحمر قائلا :
- ستكون تجربة الاستفتاء الأهم منذ قرار الشعب بعدم الانضمام للاتحاد الأوروبي سنة 1994.
و قام حزب الحمر بتقديم مقترح إلى البرلمان اليوم الخميس يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي حول انضمام النرويج إلى وكالة الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي اسير .
و أكد موكسناس وجود معارضين آخرين من عدة أحزاب، كما أشار إلى برنامج حزب التقدم الذي يؤكد على حق الشعب النرويجي في الاستفتاء .
- نحن نتحدى حزب التقدم الذي أكد سابقا على أهمية الاستفتاء في قضايا اجتماعية هامة . هذه مسألة تخلي عن السيادة و يمكن لهذه القضية أن تكون لها عواقب وخيمة لكل من أسعار الكهرباء و السياسة الصناعية .
و يعتبر موكسناس الضمانات التي تفاوض عليها حزب العمال لا قيمة لها طالما أنه لم يتم الخوض فيها مع الاتحاد الأوروبي .
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