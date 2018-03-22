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(NTB scanpix)

حزب الحمر يطالب باستفتاء على انضمام النرويج إلى وكالة الطاقة الأوروبية اسير

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و يعلل حزب الحمر ذلك بالمعارضة الموجودة لخطة الطاقة الثالثة للاتحاد الأوروبي و وكالة الطاقة اسير .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية    ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و صرح بيورنار موكسنيس زعيم حزب الحمر قائلا :

- ستكون تجربة الاستفتاء الأهم منذ قرار الشعب بعدم الانضمام للاتحاد الأوروبي سنة 1994.

و قام حزب الحمر بتقديم مقترح إلى البرلمان اليوم الخميس يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي حول انضمام النرويج إلى وكالة الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي اسير .

و أكد موكسناس وجود معارضين آخرين من عدة أحزاب، كما  أشار إلى برنامج حزب التقدم الذي يؤكد على حق الشعب النرويجي في الاستفتاء .

- نحن نتحدى حزب التقدم الذي أكد سابقا على أهمية الاستفتاء في قضايا اجتماعية هامة . هذه مسألة تخلي عن السيادة و يمكن لهذه القضية أن تكون لها عواقب وخيمة لكل من أسعار الكهرباء و السياسة الصناعية .

و يعتبر موكسناس الضمانات التي تفاوض عليها حزب العمال لا قيمة لها طالما أنه لم يتم الخوض فيها مع الاتحاد الأوروبي .

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