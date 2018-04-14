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Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

غراندي : سيسمح لطالبي اللجوء الذين يعيشون في مراكز الاستقبال بالعمل

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Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و ذلك لتحسين فرص الاندماج و عدم تضييع الوقت أثناء انتظارهم لباقي التدابير .

مقال : شاتيل مالند      ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

صرحت زعيمة حزب اليسار تريني غراندي ظهر يوم الجمعة بأنها اقترحت السماح للاجئين بالعمل حتى و هم يعيشون في مراكز الإستقبال و قبل استكمال كافة التدابير اللازمة التي تفرضها عليهم السلطات .

- من غير المعقول أن لا يسمح لطالبي اللجوء الذين يعيشون في مراكز الاستقبال بالعمل، عليهم الجلوس في مراكز الاستقبال و الانتظار . أي اندماج هذا؟ و أي فكرة نعطي عن مجتمعنا للقادمين الجدد عندما نطلب منهم المكوث في هذه المراكز و لا نسمح لهم بالعمل؟ سنقوم الآن بالمطالبة بالتغيرات اللازمة في هذا النظام .

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