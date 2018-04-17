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(NTB scanpix)

الشرطة ستقوم بطرد الموظفين الذين يقومون بالاطلاع على السجلات بصفة غير قانونية

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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اتخذت شرطة الهجرة قرارا بإقالة موظف حكم عليه بتهمة الاطلاع على سجلات الشرطة .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية      ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و حكم على الشرطي البالغ من العمر 30 عاما بالسجن لمدة 15 يوما بسبب الانتهاكات الجسيمة التي قام بها أثناء العمل . إذ قام الشرطي بالاطلاع على 70 سجلا بطريقة غير قانونية . و قام الشرطي بالبحث في السجلات مع صديقة تعرف عليها على موقع تيندر .

لكن القرار ليس نهائيا، إذ مازال لدى الشرطي فرصة للاستئناف .

و يدعي الشرطي أنه اعتقد أن الصديقة التي قابلها كانت أيضا شرطية و لذلك سمح لها بالاطلاع على سجلات الشرطة .

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