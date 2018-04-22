في أوسلو : اعتقال شيشاني بعد إيجاد متفجرات مشبوهة في شقته

بعد أن تم إعلام الشرطة أن هناك شخص مصاب في شقة في روزينهوف

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

تنقلت وحدات شرطة المتفجرات على عين المكان يوم الخميس الماضي بعد تلقيهم إعلاما بوجود شخص مصاب في شقته بروزينهوف و بإمكانية وجود متفجرات في نفس الشقة .

و قامت الشرطة بتطويق المكان بالكامل ثم اعتقال ثلاثة أشخاص ، بينهم مصاب، كانوا في الشقة .

و تم إجلاءالسكان من شققهم من أجل التحقق من وضع شقة المشتبه به و المتفجرات التي وجدت هناك .

و قامت الشرطة بإيجاد مواد متفجرة لم تحدد تفاصيلها بعد، كما أنها قامت باستجواب المتهم الشيشاني و القاطن في شرق النرويج .

و يتم الآن استكمال التحقيق .

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