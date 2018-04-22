في أوسلو : اعتقال شيشاني بعد إيجاد متفجرات مشبوهة في شقته
Promotion med annonselenker
Kun i helgen: Spar 20% på nyheter og salgsvarer
بعد أن تم إعلام الشرطة أن هناك شخص مصاب في شقة في روزينهوف
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
تنقلت وحدات شرطة المتفجرات على عين المكان يوم الخميس الماضي بعد تلقيهم إعلاما بوجود شخص مصاب في شقته بروزينهوف و بإمكانية وجود متفجرات في نفس الشقة .
و قامت الشرطة بتطويق المكان بالكامل ثم اعتقال ثلاثة أشخاص ، بينهم مصاب، كانوا في الشقة .
و تم إجلاءالسكان من شققهم من أجل التحقق من وضع شقة المشتبه به و المتفجرات التي وجدت هناك .
و قامت الشرطة بإيجاد مواد متفجرة لم تحدد تفاصيلها بعد، كما أنها قامت باستجواب المتهم الشيشاني و القاطن في شرق النرويج .
و يتم الآن استكمال التحقيق .
Mest sett siste uken
Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!