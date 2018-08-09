إيرنا سولبرغ: بير ساندبيرغ لم يتقيد بالضوابط اللازمة خلال عطلته في إيران

-لقد انتهك كل اللوائح

مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

قامت رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ بانتقاد وزير الثروة السمكية بير ساندبيرغ الذي قام بزيارة إيران أثناء عطلته مع صديقته النرويجية الإيرانية دون أن يتقيد باللوائح الوزارية التي تفرض عليه إعلام مكتب رئاسة الوزراء بالأمر قبل السفر. و لم يعلم ساندبيرغ عن نيته الذهاب إلى إيران مسبقا، إذ قام الوزير بالإعلام عن الأمر في يومه الثاني في إيران.

لكن سولبرغ أكدت أنها لا تزال تثق بالوزير و أن من حق الوزراء أن يخطئوا أحيانا.

و أكدت سولبرغ أن الأمر لن يغير شيئا في العلاقات النرويجية الإيرانية و أنها على علم منذ مدة بعلاقة الوزير بصديقته الإيرانية.

و كان على الوزير إعلام رئاسة الوزراء بالأمر من أجل القيام بتقييمات السلامة اللازمة الخاصة بهواتف الوزراء و إلى غير ذلك من التقييمات.

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