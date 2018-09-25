بعد مشاجرة بين الجيران: موظفة بمكتب التشغيل الناف تتجسس على معلومات جيرانها

أظهرت سجلات مكتب التشغيل بالدليل قيام الموظفة بالتجسس 109 مرة على جارتها

مقال: فريد إغوبه

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



و قامت موظفة مكتب التشغيل المتهمة بالتجسس، بتعليل فعلتها أمام المحكمة و ذلك بالتصريح أنها كانت تشك أن جيرانها كانوا يستغلون منح مكتب التشغيل بصفة غير شرعية.

-كانت علاقتنا متوترة مع الجيران و أردت "إخماد" الصراع و ذلك بإثبات وجود سوء استخدام لمنح مكتب التشغيل.

و اعترفت المتهمة بالتجسس مؤكدة أنها كانت تعتقد أنهم يقومون بتزوير معلومات الضمان الاجتماعي.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهمة قامت أيضا بالتجسس على زوجها، على زملاء آخرين، لاعبي كرة قدم، بعض المشاهير و حتى على أفراد من العائلة. و استمرت عمليات البحث و التجسس لمدة سنوات.

إذ قامت المتهمة بالبحث في سجلات ما بين 50 و 70 شخصا لم يكن لها أي داع من الناحية العملية.

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