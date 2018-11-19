بعد حادثة فرقاطة هيلغي إينستاند لن يسمح للربان بالإبحار في الوقت الحالي

مقال/ ماري كارليسن ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي لن يتم السماح للربان الذين كانوا على متن فرقاطة هيغلي إنستاند أثناء غرقها بمواصلة عملهم كربان حاليا. و كانت الفرقاطة قد غرقت في البحر بالقرب من جزيرة أويغوردن. و أكد قائد البحرية روني أنديرسين أنه من المهم الحصول على فترة للتعامل مع صدمة الحادثة و تعويد الربان على ماحدث و ذلك بجعلهم يعملون معا في سفينة أخرى في ظروف تشابه ظروف مجابهة الكوارث. و أكد قائد البحرية أنهم سيستأنفون وظائفهم تدريجيا. و مازال التحقيق جاريا لفهم ماحدث و توجد تساؤلات حول مسؤولية الحارس الليلي في الحادثة تلك الليلة. و كانت الفرقاطة قد غرقت بعد اصطدامها بناقلة نفط على سواحل شمال بيرغن، و ذلك بعد عودتها من تدريبات حلف الناتو.
Mest sett siste uken
Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!
Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.