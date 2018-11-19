بعد حادثة فرقاطة هيلغي إينستاند لن يسمح للربان بالإبحار في الوقت الحالي

سيستأنفون وظائفهم تدريجيا



مقال/ ماري كارليسن

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

لن يتم السماح للربان الذين كانوا على متن فرقاطة هيغلي إنستاند أثناء غرقها بمواصلة عملهم كربان حاليا. و كانت الفرقاطة قد غرقت في البحر بالقرب من جزيرة أويغوردن.

و أكد قائد البحرية روني أنديرسين أنه من المهم الحصول على فترة للتعامل مع صدمة الحادثة و تعويد الربان على ماحدث و ذلك بجعلهم يعملون معا في سفينة أخرى في ظروف تشابه ظروف مجابهة الكوارث. و أكد قائد البحرية أنهم سيستأنفون وظائفهم تدريجيا.

و مازال التحقيق جاريا لفهم ماحدث و توجد تساؤلات حول مسؤولية الحارس الليلي في الحادثة تلك الليلة.

و كانت الفرقاطة قد غرقت بعد اصطدامها بناقلة نفط على سواحل شمال بيرغن، و ذلك بعد عودتها من تدريبات حلف الناتو.

Mest sett siste uken