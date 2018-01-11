استطلاعات الرأي الأخيرة : شعبية حزب العمال الأسوء منذ 94 سنة
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انخفضت شعبية الحزب بمقدار 5,7 نقطة مائوية
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
سجلت استطلاعات الرأي لقناة آن آر كو هذا الشهر نسبة منخفضة لشعبية حزب العمال بلغت 20.1 بالمائة . و تعتبر هذه النسبة قياسية، و الأسوء منذ سنة 1924.
و علقت هادية طاجيك، نائبة رئيس الحزب على النتائج قائلة :
- بالطبع لسنا راضين بالنتيجة .
و تشير طاجيك أن الحزب مرة بفترة صعبة بعد الجدل الذي حام حول قضية غيسكي في الحزب . كما أنها أكدت أن الحزب سيقوم بالتركيز في أمور أخرى الآن، كالصحة، التعليم و العمل .
و عبر ستوري، زعيم الحزب، عن عدم استغرابه لهذه النتيجة بعد الأسابيع التي تمحورت حول قضية غيسكي و الاتهامات التي طالته . كما أنه أكد أن استعادة ثقة الناخبين سيتطلب عملا جادا .
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