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Foto: Paul Weaver

استطلاعات الرأي الأخيرة : شعبية حزب العمال الأسوء منذ 94 سنة

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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انخفضت شعبية الحزب بمقدار 5,7 نقطة مائوية

مقال : وكالة الأنباء النرويجية                ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

سجلت استطلاعات الرأي لقناة آن آر كو هذا الشهر نسبة منخفضة لشعبية حزب العمال بلغت 20.1 بالمائة . و تعتبر هذه النسبة قياسية، و الأسوء منذ سنة 1924.

و علقت هادية طاجيك، نائبة رئيس الحزب على النتائج قائلة :

- بالطبع لسنا راضين بالنتيجة .

و تشير طاجيك أن الحزب مرة بفترة صعبة بعد الجدل الذي حام حول قضية غيسكي في الحزب . كما أنها أكدت أن الحزب سيقوم بالتركيز في أمور أخرى الآن، كالصحة، التعليم و العمل .

و عبر ستوري، زعيم الحزب، عن عدم استغرابه لهذه النتيجة بعد الأسابيع التي تمحورت حول قضية غيسكي و الاتهامات التي طالته . كما أنه أكد أن استعادة ثقة الناخبين سيتطلب عملا جادا .

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