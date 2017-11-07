لم يسافر أي جهادي جديد بعد القبض على عبيد الله حسين

يعتبر مكتب المدعي العام عبيد الله حسين فردا مركزيا في شبكة تسفير المجاهدين من النرويج.

و أشار المدعي العام أنه لم يتم تسجيل أي حالة تسفير جديدة بعد القبض على حسين.

و بدأت قضية الإستئناف يوم الإثنين في محكمة بورغارتينغ ضد المتحدث السابق باسم الجماعة الإسلامية المتطرفة التي تسمي نفسها أمة الرسول. و تم الحكم على حسين في المحاكمة الأولى بالسجن لمدة تسع سنوات و ذلك بتهمة تجنيد إرهابي نرويجي يبلغ من العمر 18 عاما و إرساله لتنظيم داعش الإرهابي. كما أدين حسين أيضا بتقديم الدعم المالي و المادي لخمسة محاربين نرويجيين آخرين في صفوف داعش في سوريا. و يعتبر حسين أول شخص يتم إدانته في النرويج بتهمة الإنضمام إلى داعش دون الذهاب إلى ساحة المعركة. و تم وصف حسين في نص الحكم بكونه أسوء من المحاربين على ساحة القتال في داعش:

-من خلال تصريحاته و أفعاله ساعد حسين التنظيم بتقديم المقاتلين الأجانب لهم، و بالتالي تعزيز صفوف تنظيم إرهابي خطير في ساحة القتال.

لكن محامي حسين جون كريستيان إلدين نفى أن يكون اعتقال حسين السبب في انخفاض

عدد المحاربين الذين يسافرون من النرويج إلى التنظيم، بل أكد أن كل البلدان شهدت هذا الإنخفاض في نفس الوقت بصفة متوازية.

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