حزب العمال يريد إلغاء المنحة الخاصة بالطفل الذي لا يرتاد الروضة

و يريد حزب العمال تخصيص المال الذي كان يستثمر في هذه المنحة في خلق المزيد من مواطن الشغل .

و يعني هذا أن حزب العمال ينوي استثمار 765.5 مليون كرونة في هذا المخطط الجديد . لكن الحكومة مع حزب اليسار و الحزب المسيحي طلبوا من حزب العمال تحسين المقترح و تغيير بعض تفاصيله .

و قام يوناس غاهر ستوري مع المتحدث للشؤون المالية لحزب العمال تروند غيسكي بتقديم هذا الخطة يوم الجمعة .

و قالت نائبة رئيس اللجنة البرلمانية المهنية هادية طاجيك أن أحد الأهداف الرئيسية للحزب هو تشجيع المزيد من الأمهات على العمل .

- في مقترحنا للميزانية خصصنا 765,5 مليون كرونة للحصول على المزيد من مواطن الشغل و للتقليل من استعمال المنح الإجتماعية .

- أنا أعارض بشدة الحكومة التي تريد التقليل من منح البطالة، لأنه لا يوجد دليل على أن هذا القرار سيحسن من نسب التشغيل .

- المنحة المخصصة للطفل الذي لا يرتاد الروضة لا تشجع الأمهات المهاجرات على المشاركة في سوق العمل، لذلك نريد إلغائه .

و بالنسبة لتفاصيل مقترحات حزب العمال الأخرى، يريد الحزب تخصيص 600 مليون كرونة لرياض الأطفال، 252,5 مليون كرونة للمعدات في دراسات التكوين المهني، 100 مليون للوقاية من الانهيارات الأرضية، 159 مليون كرونة للوقاية من الفيضانات ، 50 مليون للتخلص من الفضلات البحرية و 50 مليون إلى إدارة السجون .

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