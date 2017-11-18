طلبات النرويج بإرجاع بعض اللاجئين إلى اليونان قوبلت بالرفض
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بقلم : توماس باوست
ترجمة : سمية الهذيلي
أعلمت السلطات اليونانية أنها تلقت لحد الآن 39 طلب بإرجاع لاجئين من النرويج و ذلك بموجب اتفاقية دبلن . لكن اليونان رفضت 20 طلبا لحد الآن .
و أكد أندرياس دولوس من سلطات الهجرة اليونانية صحة الخبر :
- طلبت منا السلطات النرويجية إعادة 39 لاجئ . تم رفض 20 حالة، بينما قبلت 3, أما بقية الحالات فمازلنا بصدد تقييمها .
و لم يعلل دولوس سبب الرفض اليوناني لكن مصدرا غير مسمى من سلطات الهجرة اليونانية أكد سابقا لجريدة التايمز أن اليونان لم تعد لديها القدرة على استقبال اللاجئين المرحلين وفقا لاتفاقية دبلن .
- ليس باستطاعة اليونان استقبال اللاجئين المرحلين من الدول الأوروبية الأخرى و هي تكافح من أجل إيجاد حلول ل 60 ألف لاجئ و مهاجر موجودين في اليونان الآن .
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