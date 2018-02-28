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مدير الإطفاء بأوسلو : عدة حرائق في أقل من يوم

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و طلب مدير الإطفاء من السكان الاهتمام بالجانب الوقائي لتفادي تكرر الحرائق

مقال : تروند ليبيرود     ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الثلاثاء أكد مدير قسم الإطفاء بأوسلو يون ميرولهاوغ على أهمية الوقاية من الحرائق :

- للحرائق أسباب مختلفة، و ليس هناك مؤشرات على أنها متعمدة .

و أكد ميرولهاوغ حدوث عدة حرائق في أوسلو في أقل من 24 ساعة، كما أنه اعتبر الظاهرة غريبة . و لا يستبعد ميرولهاوغ أن البرد قد يكون عاملا في هذه الحرائق، ولذلك طلب من السكان أخذ الإحتياطات اللازمة و الإهتمام بالتدابير الوقائية المتعلقة بالحرائق .

و لقي شخص مصرعه و أصيب آخر في حرائق جدت بأوسلو .

و كان الحريق الأول قد بدأ في مبنى سكني بأورتيغاتا، بينما احترق أيضا مبنى خشبي في كارل بارنز . أما حريق شقة هاوغيرود فقد أدى إلى وفاة امرأة مسنة . و كان الحريق الأخير قد أدى إلى أضرار مادية بفيلا مأهولة بسكويين .

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