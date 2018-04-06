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Foto: Foto: Trond Lepperød/Vidar Ruud (Nettavisen/NTB Scanpix)

تقسيم العقار إلى شقق أصغر : ستتم مناقشة لوائح جديدة

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و ذلك بعد تصريح وزيرة التطوير البلدي مونيكا ميلاند

مقال : تروند ليبيرود    ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أعلنت الحكومة أنها ستنظر بشأن تشديد اللوائح التي تسمح لأصحاب العقارات بتقسيم شققهم الصغيرة إلى شقق  أخرى أصغر .

و أكدت الحكومة أنها ستقوم بتعزيز التدابير من أجل مكافحة المضاربات السكنية و ظاهرة تقسيم الشقق إلى وحدات أصغر من أجل أهداف ربحية .

و تنوي الحكومة تحسين اللوائح لتصبح القواعد أوضح.

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