تقسيم العقار إلى شقق أصغر : ستتم مناقشة لوائح جديدة

و ذلك بعد تصريح وزيرة التطوير البلدي مونيكا ميلاند

مقال : تروند ليبيرود ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أعلنت الحكومة أنها ستنظر بشأن تشديد اللوائح التي تسمح لأصحاب العقارات بتقسيم شققهم الصغيرة إلى شقق أخرى أصغر .

و أكدت الحكومة أنها ستقوم بتعزيز التدابير من أجل مكافحة المضاربات السكنية و ظاهرة تقسيم الشقق إلى وحدات أصغر من أجل أهداف ربحية .

و تنوي الحكومة تحسين اللوائح لتصبح القواعد أوضح.

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