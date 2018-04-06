Foto: Foto: Trond Lepperød/Vidar Ruud (Nettavisen/NTB Scanpix) تقسيم العقار إلى شقق أصغر : ستتم مناقشة لوائح جديدة Publisert: Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili Tips meg Promotion med annonselenker Sjokkpriser på strøm: Slik kutter du regningen و ذلك بعد تصريح وزيرة التطوير البلدي مونيكا ميلاند مقال : تروند ليبيرود ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي أعلنت الحكومة أنها ستنظر بشأن تشديد اللوائح التي تسمح لأصحاب العقارات بتقسيم شققهم الصغيرة إلى شقق أخرى أصغر . و أكدت الحكومة أنها ستقوم بتعزيز التدابير من أجل مكافحة المضاربات السكنية و ظاهرة تقسيم الشقق إلى وحدات أصغر من أجل أهداف ربحية . و تنوي الحكومة تحسين اللوائح لتصبح القواعد أوضح. Mest sett siste uken Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!