وارا : أوسلو ستكون الأفضل في خفض الجريمة عند الشباب

وزير العدل الجديد قلق من تزايد الجريمة عند المراهقين في أوسلو .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

وعد وزير العدل الجديد تور وارا أنه سيعمل جاهدا من أجل إيجاد الحلول و خفض معدل الجريمة عند المراهقين في أوسلو . إذ شهدت المعدلات ارتفاعا ملحوظا عند هذه الشريحة من السكان .

و عقد وزير العدل الجديد اجتماعه الأول مع شرطة أوسلو يوم الإثنين الماضي .

و صرح وارا أنه قلق من هذه الظاهرة :

- ما نراه الآن في أوسلو هو تنقل الجريمة إلى أحياء أخرى . فهي لم تعد مختصرة على حي واحد . و لاحظنا كذلك أن المجرمين أصبحوا أصغر سنا، كما أن نوع الجرائم أصبحت أكثر خطورة . علينا فعل شيء حيال هذه المشكلة .

- جميع العواصم و المدن الكبرى لديها نفس التحدي، و لم يتمكنوا من حلها . علينا إيجاد حلول أفضل . يجب على أوسلو أن تكون المدينة الأوروبية التي استطاعت إيجاد الحل .

و قوبل تصريح وارا بترحيب كبير من شرطة أوسلو .

إذ صرح مدير شرطة أوسلو هانس شوفولد قائلا :

- أعتقد أن هذا رائع . فنحن بحاجة إلى تحديات جديدة .

- الجيد أننا نتعاون بشكل جيد مع مختلف المؤسسات الحكومية و البلدية بالإضافة إلى مكتب التشغيل و المتطوعين . منع الجريمة أمر مهم . يجب أن نجد حلولا لهذه التحديات و هذا سيتطلب منا العمل على أوسع نطاق .

و قد دق الخبراء ناقوس الخطر بخصوص عدة أحياء و خاصة منطقة ستوفنر التي شهدت ارتفاعا كبيرا في استهلاك الحشيش، استعمال الآلات الحادة و بيع المخدرات عند المراهقين . كما اشتكى مدير ثانوية ستوفنر أنه لم يعد بامكانه توفير بيئة عمل آمنة للأساتذة و ذلك بسبب العنف والتهديدات التي يشهده المعهد .

كما شهد حي هولمليا عدة حوادث عنف خطرة كإطلاق النار و الطعن . كما توفي مراهق عمرة 16 سنة بعد أن تم ضربه إلى أن فقد الوعي في نفس الحي . إذ تكونت عدة عصابات شبابية في هذا الحي و غيره و تعود أعمال العنف إلى الصراعات التي تفاقمت بينهم

Mest sett siste uken