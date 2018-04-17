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(NTB scanpix)

حصول إثنين من أصل ثلاثة طالبي لجوء على الإقامة العام الماضي

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و هذا وفقا لتقرير المنظمة النرويجية للاجئين

مقال : وكالة الأنباء النرويجية    ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و أكد التقرير حصول 67 بالمائة من طالبي اللجوء إلى النرويج على إقامة العام الماضي .

و لا يزال عدد طالبي اللجوء بصفة عامة منخفضا مقارنة بالسنوات الماضية .

و علقت الأمينة العامة للمنظمة آنا ماغريت أوستينا  قائلة :

- كان 60 بالمائة من اللاجئين الجدد العام الماضي والذي يبلغ عددهم 3300 لاجىء من النساء و الأطفال .

و صرحت أوستينا أن أغلب اللاجئين يأتون من سوريا و أريتريا ثم تركيا .

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