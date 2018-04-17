حصول إثنين من أصل ثلاثة طالبي لجوء على الإقامة العام الماضي
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و هذا وفقا لتقرير المنظمة النرويجية للاجئين
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و أكد التقرير حصول 67 بالمائة من طالبي اللجوء إلى النرويج على إقامة العام الماضي .
و لا يزال عدد طالبي اللجوء بصفة عامة منخفضا مقارنة بالسنوات الماضية .
و علقت الأمينة العامة للمنظمة آنا ماغريت أوستينا قائلة :
- كان 60 بالمائة من اللاجئين الجدد العام الماضي والذي يبلغ عددهم 3300 لاجىء من النساء و الأطفال .
و صرحت أوستينا أن أغلب اللاجئين يأتون من سوريا و أريتريا ثم تركيا .
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