حصول إثنين من أصل ثلاثة طالبي لجوء على الإقامة العام الماضي

و هذا وفقا لتقرير المنظمة النرويجية للاجئين

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و أكد التقرير حصول 67 بالمائة من طالبي اللجوء إلى النرويج على إقامة العام الماضي .

و لا يزال عدد طالبي اللجوء بصفة عامة منخفضا مقارنة بالسنوات الماضية .

و علقت الأمينة العامة للمنظمة آنا ماغريت أوستينا قائلة :

- كان 60 بالمائة من اللاجئين الجدد العام الماضي والذي يبلغ عددهم 3300 لاجىء من النساء و الأطفال .

و صرحت أوستينا أن أغلب اللاجئين يأتون من سوريا و أريتريا ثم تركيا .

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