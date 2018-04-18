حزب اليمين : الهجوم على سوريا يتماشى مع القانون الدولي
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
صرح المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب اليمين مايكل تيتشنر أن الهجوم الثلاثي على سوريا كان عملا طارئا و لذلك فهو يتماشى مع القانون الدولي استنادا إلى قانون الطوارئ .
و تم تنفيذ الهجوم، حسب الأطراف المهاجمة، لمنع الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين .
و كانت هذه نفس الحجة التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي ماكرون في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع .
لكن خبراء القانون يعتبرون الهجوم انتهاكا للقانون الدولي لأن القانون لا يمنح الدول الأخرى إمكانية استخدام القوة العسكرية تلقائيا، و هو أمر أكده أستاذ القانون غاير أولفيستاين عند تقييمه للجانب القانوني للهجوم .
أما تيتشنر فأكد أيضا أن إحباط روسيا لمقترحات مجلس الأمن عدة مرات سبب آخر لاتخاذ قرار الهجوم العسكري .
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