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(NTB scanpix)

حزب اليمين : الهجوم على سوريا يتماشى مع القانون الدولي

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Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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لأن الاعتداء كان عملا طارئا .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية             ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

صرح المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب اليمين مايكل تيتشنر أن الهجوم الثلاثي على سوريا كان عملا طارئا و لذلك فهو يتماشى مع القانون الدولي استنادا إلى قانون الطوارئ .

و تم تنفيذ الهجوم، حسب الأطراف المهاجمة، لمنع الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين .

و كانت هذه نفس الحجة التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي ماكرون في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع .

لكن خبراء القانون يعتبرون الهجوم انتهاكا للقانون الدولي لأن القانون لا يمنح الدول الأخرى إمكانية استخدام القوة العسكرية تلقائيا، و هو أمر أكده أستاذ القانون غاير أولفيستاين عند تقييمه للجانب القانوني للهجوم .

أما تيتشنر فأكد أيضا أن إحباط روسيا لمقترحات مجلس الأمن عدة مرات سبب آخر لاتخاذ قرار الهجوم العسكري .

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