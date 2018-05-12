بيورن شوس : من السابق لأوانه بيع شركة نرويجيان للطيران
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و جاء هذا القرار بعد الاجتماع في مقر الشركة يوم الثلاثاء الماضي .
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
-سيكون من المثير معرفة ماسيحدث في المستقبل، لكنه من السابق لأوانه الآن بيع الشركة . فنحن مستعدون للتوسع .
و جاء هذا القرار بعد عدة عروض بالشراء قدمتها شركات مثل شركة الخطوط الجوية الدولية (IAG) التي تملك الخطوط البريطانية و ريان إير .
- تم تقييم كل العروض مع المستشاريين الماليين و القانونيين للشركة و تم أخذ قرار الرفض بالإجماع لأن الجميع مؤمن بأن هذا العروض ستقلص من قيمة الشركة و آفاقها المستقبلية .
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