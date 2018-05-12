هانسون : النرويج لا تزال بعيدة عن أهداف التنمية المستديمة
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
صرح راسموس هانسون زعيم حزب الخضر النرويجي في اجتماع عام للحزب أن النرويج لا تزال غير مستديمة .
و أكد هانسون في كلمته الافتتاحية على أهمية دور حزب الخضر في الحياة السياسة النرويجية :
- علينا أن نهتم بهذا التجمع لأكثر الأحزاب طموحا، واقعية، تفاؤلا، راديكالية ، انتقادا للنظام القائم و إستقلالية في النظام النرويجي .
كما أشار هانسون إلى تقرير لجنة بروندلاند التي سطرت القواعد الأساسية للتنمية المستديمة في النرويج منذ 30 عاما .
- بعد 30 عاما من لجنة بروندلاند، لا تزال النرويج بعيدة عن الأهداف المرجوة للتنمية المستديمة . أحزاب العمال، اليمين و الوسط لا يأبهون لهذه الحقيقة . يحب علينا تغيير هذا الوضع .
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