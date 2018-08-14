أغلبية أعضاء حزب العمال في لوفوتين ضد النشاط النفطي في المنطقة
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رئيسة بلدية سورتلاند توُفي بيوركمو: لا بد من إنهاء هذا النقاش عن النفط إلى الأبد
مقال: وكالة الأنباءالنرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
يبدو أن الجدل الحالي في الحزب حول استخراج النفط في لوفوتين قد ينتهي. و أكدت رئيسة البلدية على أهمية التنمية المستديمة في المنطقة الآن:
-كانت الحالة المزاجية للناخبين حول الموضوع في لوفوتين سلبية منذ فترة طويلة. و خاصة أن النرويج الآن في فترة تحول نحو الطاقات المتجددة.
وكان أعضاء مجلس المحافظة من حزب العمال قد رفضوا مقترح التنقيب عن النفط قي المنطقة.
و رغم رفض أغلبية ممثلي حزب العمال في المنطقة هذا المقترح، لا يزال ممثلو الحزب في نوردلاند و هادسيل يؤيدون هذا المقترح.
و أثير الموضوع بعد أن صرح زعيم الحزب يوناس ستوري بأنه يرحب بالنقاش الداخلي في موضوع التنقيب بلوفوتين مرة أخرى.
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