أرقام جديدة: عدد النساء المهاجرات المنخرطات في سوق العمل النرويجي منخفض

تبين الأرقام الجديدة الي طلبها حزب التقدم ضعف انخراط النساء المهاجرات في سوق العمل

مقال: غونار ستافروم ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تظهر أرقام مكتب الإحصاء المركزي النرويجي الجديدة عدم انخراط النساء المهاجرات في سوق العمل بصفة كافية. إذ تبين الإحصائيات أن خمسة بالمائة فقط من النساء السوريات و 10 بالمائة من النساء الصوماليات يعملن 30 ساعة أو أكثر.

لكن البعض ينوه أن الإحصائيات لا تعبر عن الحقيقة كاملة. إذ يؤكد النائب البرلماني من حزب التقدم إيرلند ويبورغ أهمية أخذ الذين يعملون أقل من 30 ساعة بعين الاعتبار أيضا:

-إحصائيات مكتب الإحصاء لا تعبر عن صورة دقيقة فهي مختلفة عن الواقع.

فإن أخذ بعين الاعتبار كل شخص يعمل أكثر من ساعة في الأسبوع سيكون الرقم أعلى بكثير.

تبين الإحصائيات أيضا أن 66 بالمائة من النساء البولنديات يعملن أكثر من ساعة في الأسبوع. أما البولنديات التي يعملن وقتا كاملا فتنخفض نسبتهن إلى 44 بالمائة.

و يؤكد ويبورغ على أهمية معرفة الدافع وراء هذه الأرقام و سبب انخفاض نسبة النساء المهاجرات العاملات.

و بالنسبة لمعدل عمل النساء المهاجرات بصفة عامة بغض النظر عن الجنسية تبلغ نسبة العمالة التي تعمل 30 ساعة أو أكثر 45 بالمائة.

و تقوم لجنة بروكمان بدراسة تأثير هذه الوضع على الاقتصاد و التكاليف الحكومية. و تقدر اللجنة أن المرأة المهاجرة الغير غربية ستكلف الدولة 11,6 مليون كرونة بينما يكلف الرجل من نفس الخلفية 6.2 مليون كرونة.

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