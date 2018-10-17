الوزيرة سورايدي لم تؤكد بعد وساطة النرويج بين حماس و إسرائيل

لم ترغب وزيرة الخارجية سورايدي بالتعليق

مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

لم تقم وزيرة الخارجية النرويجية إينا أريكسون سارايدي بالتعليق على تقارير أفادت أن النرويج ستكون وسيطا بين حركة حماس و إسرائيل.

و صرحت جريدة الأخبار اللبنانية أن المبعوث النرويجي قام بزيارة قطاع غزة الشهر الماضي. و صرحت الجريدة أن المبعوث النرويجي حصل على الضوء الأخضر للوساطة بين حركة حماس و إسرائيل حول مواضيع مثل تبادل السجناء و جثث الجنود الإسرائيليين. تم أيضا التصريح عن المعلومة في صحف تايمز أوف إسرائيل و يديعوت احرونوت.

و سيتم التركيز في المحاورات على تبادل السجناء و حصول إسرائيل على جثث جنود لها قتلوا خلال هجوم عسكري على قطاع غزة سنة 2011، على غرار اتفاق شاليط.

و كان تعليق الوزيرة سورايدي على الموضوع مقتضبا جدا:

-لا نعلق أبدا على دور النرويج في عمليات الوساطة.



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