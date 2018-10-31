العثور على لحم فاسد و فضلات جرذان في بعض مطاعم أوسلو

قامت الرقابة الصحية و الشرطة بغلق بعض المطاعم بعد اكتشاف انتهاكات صحية خطيرة



مقال: تروند ليبيرود

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

بعد أن قامت الرقابة الصحية بالتعاون مع الشرطة بزيارة عدة مطاعم في أوسلو، صدر قرار بغلق ثلاثة مطاعم و حظر مطعمين من مواصلة العمل.

إذ عثرت الرقابة و الشرطة على عدة انتهاكات خطيرة، منها استعمال لحوم فاسدة، وجود فضلات فئران و جرذان في المكان، بالإضافة إلى انتداب عمال بطريقة غير قانونية.

و علقت ماريت كولي من الرقابة الصحية قائلة:

-للأسف هذا ليس أسوء ما رأيناه أثناء عملنا، هذا مألوف للأسف، و لهذا السبب نسعى إلى زيادة زيارات المراقبة.

و لم يتم نشر أسامي المطاعم بعد و ذلك بسبب مواصلة التحقيقات بشأنهم.

Mest sett siste uken