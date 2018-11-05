محيي الدين محمد سيخسر منحة الناف إن لم يعد إلى النرويج

قامد محيي الدين محمد بإرسال تهديد إلى النائب عابد رجاء في أبريل 2016 لكنه لم يحظر إلى المحاكمة بل غادر البلاد

مقال: فريد إيغوبه ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



بعد التهديد الذي قام به محمد، قام هذا الأخير بمغادرة البلاد مما أدى إلى تأجيل القضية. لكن المحاكمة قد تبدأ مجدداً يوم 13 نوفمبر.

و صرحت المحكمة أن محمد موجود الآن في المغرب و ذلك بعد تتبع عمليات السحب النقدي لحسابه الخاص.

و صرحت المحكمة أنه يتحصل على منحة مالية من مكتب التشغيل الناف و أنه قد يخسر المنحة إذا غاب عن المحاكمة.

و صرح المدعي العام فريديريك رانكي قائلا:

-لا أرى داعياً لدافعي الضرائب بتمويل تهرب محمد من المحاكمة.

و طالب المدعي العام بالقبض على المتهم حال رجوعه.



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