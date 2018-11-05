محيي الدين محمد سيخسر منحة الناف إن لم يعد إلى النرويج
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قامد محيي الدين محمد بإرسال تهديد إلى النائب عابد رجاء في أبريل 2016 لكنه لم يحظر إلى المحاكمة بل غادر البلاد
مقال: فريد إيغوبه ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
بعد التهديد الذي قام به محمد، قام هذا الأخير بمغادرة البلاد مما أدى إلى تأجيل القضية. لكن المحاكمة قد تبدأ مجدداً يوم 13 نوفمبر.
و صرحت المحكمة أن محمد موجود الآن في المغرب و ذلك بعد تتبع عمليات السحب النقدي لحسابه الخاص.
و صرحت المحكمة أنه يتحصل على منحة مالية من مكتب التشغيل الناف و أنه قد يخسر المنحة إذا غاب عن المحاكمة.
و صرح المدعي العام فريديريك رانكي قائلا:
-لا أرى داعياً لدافعي الضرائب بتمويل تهرب محمد من المحاكمة.
و طالب المدعي العام بالقبض على المتهم حال رجوعه.
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