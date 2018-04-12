حصول لاجئة تعيش في مركز لجوء على إقامة بعد 15 سنة
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
جائت جوديسا إلى النرويج بجواز سفر مزور سنة 2003 طالبة اللجوء بعد أن قتل زوجها و سجن إبنها في بلدها الأصلي . و تنتمي جوديسا و عائلتها إلى مجموعة الأورومو المضطهدة .
و قامت مديرية الهجرة الأو دي إي برفض طلب اللجوء التي قدمته جوديسا لأنها تعتقد بأنها لا تحتاج إلى الحماية و اللجوء إلى النرويج .
و تعتبر جوديسا واحدة من العديد من النساء المسنات التي لم يتم ترحيلهن إما بسبب رفضهن المتواصل أو قلة الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية .
و تم تقديم الإقامة لجوديسا بعد أن قابلت عضو الحزب المسيحي من هارستاد بير بيديرسين و الذي قام بتتبع قضيتها على مدى سنوات .
و صرحت جوديسا بأنها تشعر أخيرا بالأمان و أنها لم تعد تخاف من طرق الشرطة لبابها أو من تعرضها للطرد :
- أشعر و كأنني حصلت على حياة جديدة .
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