حصول لاجئة تعيش في مركز لجوء على إقامة بعد 15 سنة

و هي ألميتو إيتانا جوديسا من أثيوبيا و البالغة من العمر 70 عاما .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

جائت جوديسا إلى النرويج بجواز سفر مزور سنة 2003 طالبة اللجوء بعد أن قتل زوجها و سجن إبنها في بلدها الأصلي . و تنتمي جوديسا و عائلتها إلى مجموعة الأورومو المضطهدة .

و قامت مديرية الهجرة الأو دي إي برفض طلب اللجوء التي قدمته جوديسا لأنها تعتقد بأنها لا تحتاج إلى الحماية و اللجوء إلى النرويج .

و تعتبر جوديسا واحدة من العديد من النساء المسنات التي لم يتم ترحيلهن إما بسبب رفضهن المتواصل أو قلة الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية .

و تم تقديم الإقامة لجوديسا بعد أن قابلت عضو الحزب المسيحي من هارستاد بير بيديرسين و الذي قام بتتبع قضيتها على مدى سنوات .

و صرحت جوديسا بأنها تشعر أخيرا بالأمان و أنها لم تعد تخاف من طرق الشرطة لبابها أو من تعرضها للطرد :

- أشعر و كأنني حصلت على حياة جديدة .

Mest sett siste uken Pepperkakehus til salgs