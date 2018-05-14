مطار أوسلو سيخصص منطقة تفتيش منفصلة للباس التقليدي يوم ال 17 من ماي

من المتوقع مرور العديد من المسافرين باللباس التقليدي بسبب عيد الوطني للنرويج

مقال : تروند لوبيرود ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

قرر مطار أوسلو تخصيص منطقة تفتيش أمني خاص بالمسافرين الذين سيلبسون اللباس التقليدي يوم العيد الوطني النرويجي يوم 17 ماي . و هدف هذه المنطقة تسهيل إجراءات السفر بالنسبة لهؤلاء . إذ تحتفل النرويج في هذا اليوم بعيدها الوطني الذي يتميز بعادة ارتداء اللباس التقليدي النرويجي . و لأن اللباس يحتوي على العديد من القطع المعدنية و المجوهرات التي قد تؤدي إلى إبطاء عملية الفحص الأمني ينصح مدير الاتصالات بالمطار يواكيم أنديرسين المسافرين بنقل المجوهرات الخاصة بالبوناد ( اللباس التقليدي ) في حقيبة يد منفصلة لتسهيل عملية التفتيش . كما أنه ينوه أن اللباس قد يجعل من مدة التفتيش أطول بسبب الأزرار المعدنية و القطع الأخرى في اللباس التي ستؤدي إلى تشغيل جهار كشف المعادن .

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