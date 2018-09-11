قد يحكم على رئيس الشرطة السابق إيريك يانسن بالسجن لمدة 21 عاما
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تم استئناف الحكم الأولي و بدأت المحاكمة الثانية آخر الشهر الماضي.
مقال: فريد إيغوبه
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
وكان قد حكم في المحكمة الابتدائية بأوسلو على كل من رئيس الشرطة السابق أيريك يانسن و مهرب الحشيش يارمند كابيلين بالسجن لمدة 21 و 15 عاما على التوالي و ذلك بتهمة الفساد و تهريب كميات كبيرة من الحشيش. و رغم الحكم فلا يزال يانسن يدعي براءته رغم اعتراف المهرب كابيلين بكافة التفاصيل.
و من المقرر أن تتواصل القضية في محكمة الاستئناف حتى الأول من فبراير.
و تم تعيين قضاة و هيئة محلفين لتولي القضية. و و ستقوم هيئة المحلفين بالإعلان عن براءة المتهم من عدمه. و تم تعيين 18 شخصا من مجالات مختلفة في الهيئة لهذه القضية.
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